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В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада

27 ноября 2023, 09:37
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За ночь в Московской области выпало около 8 см снежных осадков.

«Для обеспечения безопасного проезда более 1,5 тысяч дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники продолжают очистку и обработку дорог. Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагируя на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололёдную обработку проезжей части для обеспечения бесперебойного движения транспорта <…>», — подчеркнул заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.


Кроме этого, все автобусы выведены на линию, а диспетчерский состав продолжает работу в режиме повышенной готовности. Также было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами.

Стоит отметить, что в министерстве рекомендуют возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть более внимательными на дорогах.

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HH.RU: В России значительно вырос спрос сотрудников с многозадачностью
27 ноября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/seb_ra

В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы в три раза вырос спрос на сотрудников, способных выполнять несколько задач. Это касается в том числе таких отраслей, как ЖКХ, образование, строительство, финансовый и гостинично-ресторанный сектор.
Об этом сообщает издание «РБК», опираясь на данные исследования специалистов рекрутинговой платформы HeadHunter. Кроме того, в сотрудниках-«многостаночниках» нуждаются также предприятия сельскохозяйственной сферы, лесной и деревообрабатывающей промышленности, учреждения культуры и искусства.

С января по сентябрь 2023 года работодатели опубликовали сведения о почти 368 тысячах вакансий, в которых одним из ключевых навыков, необходимых для трудоустройства, названа способность к многозадачности. Это на 17,4% больше, чем за такой же период 2022 года и на 181% (почти в три раза) больше, чем в 2021 году. Среди других навыков, обладание которыми даст кандидату преимущество, названы коммуникабельность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

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#работники
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Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета
Минфин хочет обязать глав восьми регионов РФ лично отвечать за дефицит бюджета
27 ноября 2023, 05:58

Фото: istockphoto.com/ipopba

Министерство финансов выдвинуло инициативу об обязанности глав ряда российских регионов нести личную ответственность за дефицит бюджета. По информации «Коммерсантъ», в ведомстве предложили проект постановления правительства.
Предлагается связать объемы федеральных субсидий для этих регионов с их усилиями в увеличении доходов и сокращении расходов. Это касается Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех других новых территорий, вошедших в состав России.

Согласно проекту, руководители данных регионов будут лично нести ответственность за усилия региональных властей по сокращению разрыва между доходами и расходами. Планируется расширить типовое соглашение о предоставлении федеральных субсидий в 2024 году, где губернаторы обязаны будут подписать обязательства о целевом использовании этих средств.

Кроме того, главам регионов придется применять дисциплинарные меры к должностным лицам, допустившим нарушения обязательств. Если руководители откажутся подписывать такие соглашения, их регионы лишатся финансирования. Документ предписывает губернаторам подписать или отказаться от соглашений до 18 декабря.

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В США рассказали о жутких находках на пляжах
Fox News заявил о ведьминых бутылках на пляжах юга США
27 ноября 2023, 05:40

Фото: iStock/nito100

На пляжах южных штатов США появились бутылки, заполненные различными предметами и предназначенные, как сообщает Fox News, для «изгнания злых духов».
Согласно информации телеканала, эти «ужасные» находки стали обычным явлением на побережье Мексиканского залива. Они даже «пугают исследователей», и посетителям пляжа рекомендуется быть осторожными и не открывать эти бутылки.

Внутри обнаруженных контейнеров могут быть волосы, травы, растения, ногти или, как уточняется, «человеческие жидкости». Эти материалы обычно использовались в Великобритании в 16-17 веках, когда существовала вера в ведьм и способность через заклинания вызывать болезни. Предполагается, что эти бутылки изготавливаются в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

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Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»
РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»
27 ноября 2023, 01:57

Фото: Istockphoto / AMilkin

Главная военная прокуратура выявила признаки мошенничества при использовании бюджетных средств, выделенных на научные исследования для системы «Безопасный город», где главным исполнителем был Национальный центр информатизации (НЦИ) в рамках государственного холдинга «Ростех». Об этом сообщает РБК.
Проверка началась в сентябре 2022 года после обращения советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. По материалам издания, до прошлого года разработкой «Безопасного города» руководил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который был освобожден от должности в марте 2023 года.

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры передал результаты проверки в московское военное управление Следственного комитета.

Речь идет о работах, начатых в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ занимались разработкой научно-технических и правовых стандартов для этой системы, включая проект федерального закона.
По результатам проверки в прокуратуре обнаружены признаки особо крупного мошенничества при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 миллионов рублей, что, по данным издания, практически соответствует общей сумме, выделенной на этот проект.

Следственный комитет должен принять решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователи, занимающиеся особо важными делами, провели опрос нескольких сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

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День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять
27 ноября 2023, 00:05

Фото: istockphoto/Dovapi

27 ноября отмечают праздник бойцы, которые входят в состав Военно-морского флота России. Морская пехота является главной ударной силой во время штурмов побережий. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять военных, когда впервые появился праздник.

День морской пехоты России: история праздника


27 ноября 1705 года император Петр I подписал указ о создании «полка морских солдат». Основной обязанностью военных было проведение атак в акватории моря и взятие на абордаж кораблей противника. Именно к этому событию приурочена дата торжества.
Позже военные морской пехоты стали охранять порты и базы, а также наносить удары по морским военным объектам оппонента.

Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»
Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»

В военной истории был момент, когда морские войска едва не были расформированы, однако с началом Великой Отечественной войны, командование армией пришло к выводу, что без таких подразделений не обойтись. Праздник был учрежден в 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ.

День морской пехоты России: традиции праздника


Показательные выступления морпехов и широкие празднества устраиваются лишь в крупные годовщины войск. Ежегодно морские пехотинцы отмечают праздник в кругу сослуживцев, близких и друзей. В этот праздник проводятся тождественные построения, лучших военных награждают грамотами, медалями и ценными призами.
 
В День морской пехоты по телевидению показывают репортажи о войсках ВМФ, рассказывают об их непростой и важной службе.

Интересный факт: у морских пехотинцев есть свой конкурс профессионального мастерства – «Военно-морское дерби». На мероприятие приезжают военнослужащие других флотов, которые борются с коллегами за звание лучшего подразделения. 

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#указ
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В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды
Аксёнов объявил понедельник нерабочим днём в Крыму из-за непогоды
26 ноября 2023, 21:52

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что понедельник, 27 ноября, из-за непогоды объявляется в регионе нерабочим днём.
Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — говорится в публикации.

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#крым
#россия
#погода
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На трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничено движение
26 ноября 2023, 21:46

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение на участке трассы Симферополь — Евпатория в связи с подтоплениями ограничено. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам министра, движение автомобилей ограничено между населёнными пунктами Евпатория и Саки.

«При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда», — говорится в публикации.

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В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
#движение
#рф
#крым
#трасса
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На подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказали о сортировке мусора
26 ноября 2023, 20:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Детям на подмосковном стенде выставки «Россия» рассказали о сортировке мусора, показали различные опыты, а также взяли интервью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в эти выходные особой популярностью у детей пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». В ходе него было показано, на что способна современная наука.

«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. Также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: «Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой». Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.

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#ребёнок
#наука
#физика
#эмоции
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Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин
26 ноября 2023, 20:09

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Очередь из фур, которые ожидают выезда из России в Литву, выросла до 145 машин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградской таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует агентство слова собеседника.

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