В Подмосковье 8, 9 и 10 сентября будут проходить выборы

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Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Так удобнее. Это время — начало сентября, когда не все ещё добрались до своих домов, кто-то только приедет из отпуска. Этим людям нужно дать возможность удобно для них проголосовать. Кому-то будет удобно 8, кому-то 9, а кому-то 10», — сказал политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв.Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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