В Подмосковье 85 тысяч молодых людей участвовали в Дне народного единства

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
4 ноября в России отмечается День народного единства, объединяющий людей разных национальностей, конфессий и культур.
«Сейчас, как никогда важно оставаться сплоченными, дружить и поддерживать друг друга. В Московской области проживают представители более 170 национальностей. Мы всегда с особым трепетом относимся к таким праздникам. Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка 360 мероприятий, в которых приняли участие свыше 85 тысяч молодых ребят», —сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.В Подмосковье были организованы концерты, фестивали, ярмарки, хороводы, а также мастер-классы, фотовыставки, флешмобы и торжественные шествия, возложения цветов к памятникам и мемориалам.
«Сюда приходят целыми семьями, чтобы весело и тепло провести время, приобщиться к культуре и традициям друг друга. Особенно радостно видеть среди гостей нашу молодежь и радостные лица героев СВО, которые пришли к нам на Фестиваль. Пока мы едины — мы непобедимы», —рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.В ДК «Октябрь» в Дубне состоялся традиционный Фестиваль национальных культур «Радуга цветов». В этом году праздник приурочили к 10-летию создания Центра национальных культур. Каждый год «Радуга цветов» привлекает жителей своей насыщенной программой. Гости могли полюбоваться предметами быта и национальными костюмами. Участники могли познакомиться с культурой других народов: попробовать создать своими руками русскую тряпичную куклу, изобразить татарский узор, а также сшить узбекский головной убор.
В Солнечногорске около 700 человек собрались на Андреевском фестивале этнических культур. В Орехово-Зуево подготовили фестиваль «Кухни народов мира», мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, а также квест «Народы мира». В Реутове в городском парке гостей знакомили с национальными спортивными играми.
На территории Московской области работают 128 национальных общественных объединений, в их числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации.
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