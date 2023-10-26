В Подмосковье благоустроили 580 тропинок по программе «Пешком»

В Московской области за 2023 года уже облагородили 580 народных тропинок по программе «Пешком». Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.





Стоит отметить, что за 2022 год облагородили 748 объектов, связывающих важные для жителей инфраструктурные объекты.





«Программа «Пешком» стартовала в Подмосковье в 2021 году. Всего за три года смогли обустроить 2270 объектов. В этом году завершили 580 дорожек: такой формат популярен в Балашихе — 53 тропинки обустроено, в Люберцах — 44 дорожки, Щелково — 35, Истра — 32, в Клину и Одинцовском завершили по 27 объектов. В следующем году мы продолжим «узаконивать» те маршруты, за благоустройство которых, люди «проголосовали ногами», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

Кроме этого программу продлили на 2024 год. На сегодняшний день началось формирование списка народных троп, который включат в программу.

Напомним, что программа «Пешком» уже продлена на 2024 год, на данный момент идет формирование перечня: администрация муниципалитета добавляет локации, о которых сообщают жители.