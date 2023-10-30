В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Подмосковные бобры начали строить плотины и заготавливать запасы на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Осенью бобры начинают строить свои знаменитые плотины и хатки. Они используют ветки, палки и глину, чтобы создать прочные сооружения, которые защитят их от холода и хищников. Плотины строятся для создания запруд, которые помогут им в передвижении и обеспечат доступ к пище подо льдом, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Свои домики они располагают на берегу водоемов, делая несколько выходов в воду. Кроме этого, они собирают корм из ветвей и прячут его на дно водоемов, где они будут хранится до весны.
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Мира Полтева