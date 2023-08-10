В Подмосковье более 10 тысяч инвалидов работают на квотируемых рабочих местах

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«В Подмосковье более 40 тысяч работающих инвалидов, из них 10 тысяч работает на квотируемых рабочих местах. Сейчас у нас есть новый социальный механизм — это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью», — сообщила министр социального развития Людмила Болатаева.
Лидерами по исполнению квот стали работодатели муниципалитетов: Егорьевск, Жуковский, Орехово-Зуево.
Посмотреть актуальные вакансии можно на портале. Необходимо установить фильтр «Вакансии, подходящие для инвалидов».
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