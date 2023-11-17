В Подмосковье более 6,5 млн поездок было совершено по «Стрелке» учащегося

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала учебного года школьники и студенты Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 6,5 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Самыми частыми маршрутами по которым были поездки по картам обучающихся стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск», № 2 «Вокзал – Ларино», № 21 «Руза – Колюбакино», № 5 «Фабрика – Вокзал» и № 8 «Автостанция – пр. Борзова – Керва».
Кроме этого, важно своевременно пополнять ученических транспортных карт, а также обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.
Стоит отметить, что школьники и студенты Подмосковья могут оплачивать проезд банковскими картами с использованием скидок ученической карты «Стрелка». Для того, чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.
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Кроме этого, важно своевременно пополнять ученических транспортных карт, а также обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.
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Мира Полтева