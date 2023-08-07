В Подмосковье будет запущена новая услуга по переустройству и перепланировке помещений

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Под перепланировкой понимается изменение помещения, которое необходимо вносить в техпаспорт квартиры, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Необходимость внесения изменений в технический паспорт обусловлена п. 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Для упрощения процедуры внесения изменений специалисты разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. Загрузив новую техническую документацию, заявителю будет выдана обновлённая выписка из ЕГРН.
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