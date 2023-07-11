В Подмосковье появится цех по сборке вентиляционных систем.

Фото: istockphoto / Lari Bat
Инвестиции застройщика составят 60 миллионов рублей.
В здании площадью более 1400 кв. метров установят оборудование для обработки металлопроката, который требуется при изготовлении конечного продукта: станки для гибки и резки, пресс и др. Помещение разделят на технологический цех, зону складирования и разгрузочно-погрузочную часть. Будет создано 6 рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Читайте также:
В Подмосковье построят научно-производственный комплекс для выпуска лекарств.
В Московской области появится 115 тысяч «квадратов» складской площади.
На территории Подмосковья появятся 25 новых коммерческих объектов.