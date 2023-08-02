В Подмосковье дети-сироты в сентябре автоматически получат стипендию Губернатора

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 членам банды «главного киллера России» Аслана Гагиева. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.

По информации, полученной в ходе следствия, участники преступной группировки убили от 40 до 60 человек с 2004 года.



Каждый из 12 фигурантов получил от 12 лет тюрьмы до пожизненного.



Обвиняемые были признаны виновными в участии в преступном сообществе киллеров. Основатель банды Гагиев создал еще три преступные группировки, которые совершали заказные убийства как в регионе, так и за его пределами. Отмечается, что уголовное дело в отношении организатора формирования, продолжает расследоваться.



В группировку входили также должностные лица и правоохранители, сообщает портал.



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