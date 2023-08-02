В Подмосковье дети-сироты в сентябре автоматически получат стипендию Губернатора

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Стипендия губернатора одна из важных социальных программ Московской области, она выплачивается в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
«Стипендия ежемесячная и ее размер составляет 6 тыс. рублей, а первые проактивные выплаты поступят до 25 сентября. Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего Губернатора, по поддержке детей-сирот, а главное — очень удобная», — добавила Людмила Болатаева.
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