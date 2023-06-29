В Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться соцкартой для бесплатного проезда

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Соответствующий закон принят на 59-м заседании Московской областной Думы
«Использование социальной карты будет намного удобнее. Кроме этого, карта позволит не только ездить бесплатно, но и получать дополнительные бонусы и льготы при покупке продуктов и лекарств», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Получить социальную карту можно оформив заявление на портале государственных и муниципальных услуг или в офисах центров «Мои документы»
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