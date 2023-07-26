В Подмосковье для 6 тыс работников социальной сферы проиндексировали зарплаты

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«В Подмосковье проиндексировали зарплаты соцработников. Андрей Юрьевич говорил об этом в своём обращении к жителям. Так, порядка 6 тыс специалистов социальной сферы, а именно сиделки, реабилитологи и психологи в июле получили заработную плату в увеличенном размере. Помимо этого, мы сделали перерасчёт с начала года, и доплата к зарплате пришла за семь месяцев», – пояснила Каклюгина.Как рассказали в Минсоцразвития Московской области, зарплата для этой категории работников в среднем выросла от 5 тыс до 8,5 тыс рублей.
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