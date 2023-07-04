В Подмосковье для надёжности электроснабжения построили 29 трансформаторных станций

Фото: Минэнерго МО
В Московской области для повышения надёжности электроснабжения в этом году построили около 30 трансформаторных станций. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«В рамках реализации программы повышения надёжности электроснабжения специалисты Мособлэнерго с начала марта построили 29 трансформаторных подстанций. В этом году по программе запланировано построить ещё одну электроустановку в посёлке Нахабино городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.В рамках программы уже заменили 337 опор и 39 км проводов на линиях электропередачи. Работы продолжатся до конца октября. Всего в 2023 году планируется заменить 557 опор ЛЭП, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтировать 35 трансформаторных подстанций и реконструировать 26.
Читайте также:
Подготовка к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идёт с опережением графика
В Электрогорске реконструировали трансформаторную подстанцию городской больницы
Подмосковные энергетики повысили надежность электроснабжения в Клину
Лора Луганская