В Подмосковье для школьников Донбасса собрали 103 тыс книг

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«Благодаря акции для школьников ДНР удалось собрать 103 тыс книг из учебной программы. Это сказки, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
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