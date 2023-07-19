В Подмосковье до конца года установят около 200 новых светофоров

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«В этом году мы продолжаем устанавливать новые светофорные объекты на региональной дорожной сети, чтобы упорядочить движение транспорта и повысить безопасность движения. Установили более 20 светофоров типа Т-1 и порядка 50 светофоров типа Т-7. За год планируем обустроить около 200 светофорных объектов», – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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