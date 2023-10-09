В Подмосковье до конца года осталось отремонтировать 14% подъездов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье отремонтировали уже 3 916 подъездов, то есть 86% от запланированного на текущий год. Такой статистикой поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Программа 2023 года состоит из 4 561 подъезда, из них 2 744 ремонтируют за счёт бюджетного финансирования. Главное, что программа сформирована на основании социальных исследований. В работе сейчас – 645 подъездов. В 12 городских округах ремонт полностью завершён, ещё в 19 выполнен более чем на 90%», – сказал Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее Воробьёв заявлял, что в регионе с 2023 по 2025 годы капитально отремонтируют 4,8 тыс многоквартирных домов. Всего в Московской области – 57 тыс МКД.
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Лора Луганская