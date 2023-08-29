В Подмосковье до станций МЦД-3 совершили 1,5 млн автобусных поездок

Фото: Минтранс МО
В Московской области пассажиры воспользовались автобусами до станций третьей ветки Московских центральных диаметров более 1,5 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Новый МЦД-3 проходит по территории четырёх городских округов региона – Раменскому, Люберцам, Жуковскому и Химкам. До станций третьего диаметра курсируют 200 подмосковным автобусных маршрутов. Ежедневно ими пользуются более 1 тыс пассажиров.
Больше всего поездок – свыше 80,4 тыс – пассажиры совершили по маршруту №344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Речной вокзал)». Движение по МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» было запущено 17 августа. В состав ветки вошла 21 станция на территории Московской области.
Уже в сентябре будет открыт МЦД-4, который свяжет больше 20 районов столицы и четыре городских округа Подмосковья. Длина этой рельсовой артерии превысит 86 км.
Для комфорта пассажиров вблизи станций МЦД-3 и МЦД-4 оборудуют 200 новых остановочных павильонов. Около 100 из них уже установлены.
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Больше всего поездок – свыше 80,4 тыс – пассажиры совершили по маршруту №344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро Речной вокзал)». Движение по МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» было запущено 17 августа. В состав ветки вошла 21 станция на территории Московской области.
Для комфорта пассажиров вблизи станций МЦД-3 и МЦД-4 оборудуют 200 новых остановочных павильонов. Около 100 из них уже установлены.
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Лора Луганская