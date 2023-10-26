В Подмосковье досрочно закончили ремонт станции Гагаринская

Фото: пресс-служба ЦППК
На станции Гагаринская раньше срока ЦППК завершила ремонт. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
Компанией был отремонтирован остановочный пункт Ярославского направления. По плану его ремонт должны были завершить к концу года.
Стоит отметить, что работы начались в июне этого года. За это время были заменены плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновлены ограждения и асфальт, также отремонтировали навес, поставили новые урны и лавочки.
Кроме этого, Гагаринская станция является самой востребованной на ярославском направлении.
Читайте также:
Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек
В Московской области завершили монтаж надземного пешеходного перехода
Функция быстрого прохода появились ещё на 34 станциях ЦППК
Стоит отметить, что работы начались в июне этого года. За это время были заменены плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновлены ограждения и асфальт, также отремонтировали навес, поставили новые урны и лавочки.
Читайте также:
Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек
В Московской области завершили монтаж надземного пешеходного перехода
Функция быстрого прохода появились ещё на 34 станциях ЦППК
Мира Полтева