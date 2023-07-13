В Подмосковье достроили 14-й автосалон китайских автомобилей Geely

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Работники подведомственного Главного управления государственного строительного надзора Московской области ГБУ «СтройЭксперт» выдали заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Площадь одноэтажного здания автомагазина свыше 1,3 тысяч кв. метров. Здание поделено на три функциональные зоны: торговые помещения, места общего пользования и подсобные помещения.
В автосалоне будут представлены все актуальные модели автомобилей Geely во всех комплектациях.Читайте также:
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