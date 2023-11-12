В Подмосковье двое молодых людей готовили диверсию в военной части

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В Подмосковье сотрудники силовых структур задержали двоих молодых людей. Они проникли на территорию воинской части и собирали сведения о военных объектах с целью их последующего уничтожения.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили личности злоумышленников, выследили их и спустя два дня задержали обоих на территории поселка Некрасовский. Против молодых людей возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии на военном объекте. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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Александр Бойцов