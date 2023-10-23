В Подмосковье дятлы готовятся к зимовке

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Подмосковные дятлы начали заготавливать запасы еды на зиму. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Дятлы смогли адаптироваться к суровым погодным условиям в Московской области.
Кроме этого, птицы благодаря своему крепкому клюву могут находить насекомых, которые спрятались под кору. Также они проделывают себе дупла в деревьях, что бы переждать сильную непогоду и холод.
Стоит отметить, что в Московской области всего обитает 4 вида дятла: зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Они все занесены в Красную книгу Подмосковья.
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«Осенью дятлы активно готовятся к зиме, они начинают собирать запасы пищи, чтобы пережить холодные месяцы. Птицы выбирают деревья с большим количеством насекомых, таких как личинки жуков и муравьев, и забивают их в дупла. Они также могут запасаться орехами и семенами, которые будут служить им пищей во время зимних морозов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что в Московской области всего обитает 4 вида дятла: зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Они все занесены в Красную книгу Подмосковья.
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Мира Полтева