В Подмосковье есть большой запрос на модернизацию системы здравоохранения

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Есть огромный запрос, понятно, что всё в нашей жизни устаревает и системная регулярная модернизация, капитальный ремонт в совокупности с техническим оснащением даёт нам заметно хорошие результаты в здравоохранении», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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