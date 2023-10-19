В Подмосковье фиксируют снижение аварийности на дорогах на 3%

Фото: Минтранс МО
Аварийность на дорогах Подмосковья по итогам девяти месяцев 2023 года снизилась на 3%, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. За этот период зафиксировали почти 2,9 тыс ДТП с погибшими и пострадавшими.
Число пострадавших также на 4% ниже по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на 1%. По итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении. Наиболее частыми ДТП с погибшими за этот период остались наезды на стоящие транспортные средства.
В министерстве уточнили, что за девять месяцев этого года в Московской области зафиксировали 2 887 аварий с погибшими и пострадавшими.
Для повышения безопасности и предотвращения аварий в области проводится анализ всех подобных ДТП. Дороги оснащают элементами безопасности в выявленных очагах и так называемых предочагах аварийности.
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В министерстве уточнили, что за девять месяцев этого года в Московской области зафиксировали 2 887 аварий с погибшими и пострадавшими.
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Лора Луганская