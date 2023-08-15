В Подмосковье информируют жителей о переносах сроков проводимых работ.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила важность информирования жителей о переносах сроков работ по ремонту.
«Довольно важно информировать жителей о переносах сроков работ по тем или иным причинам – чтобы информационное сообщение, которое уведомляет об общих сроках работ по благоустройству, к примеру, с мая по август, уточняло различные нюансы, и жители понимали, когда они все-таки получат полностью благоустроенную территорию», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко