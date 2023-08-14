В Подмосковье из аварийных домов переселены 28 человек в 5 округах

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
За прошлую неделю жильцы 11 аварийных жилых помещений переселены в благоустроенные квартиры в новых домах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Кроме того, жильцам выплатили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме.
Новое жильё получили жители Мытищ, Рузы, Пушкинского, Богородского и Одинцовского городских округов.
Общая площадь расселяемого аварийного жилья составила 534,4 квадратных метров.Читайте также:
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