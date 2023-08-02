В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников

Фото: Комлесхоз МО
В подмосковных лесах из-за повышения класса пожарной опасности усилили патрулирование земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Особое внимание уделено торфяникам, расположенным на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств.
«В 2021 году в регионе обводнили торфяники на площади более 1,6 тыс га. В связи с жаркой погодой патрулирование усилено. На сегодня обследование обводнённых торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения пожаров не выявлено», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Летом 2010 года возгорание торфяников вызвало сильное задымление в Москве и Подмосковье. Негативные последствия ощутили на себе многие жители столичного региона. После этого было принято решение об обводнении пожароопасных участков, в том числе в подмосковных лесах.
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Лора Луганская