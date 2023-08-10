В Подмосковье изготавливают сыры премиум-класса

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Вся продукция крафтовой семейной сыроварни изготавливается из отборного молока высшей категории от производителей из Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сегодня в Подмосковье изготавливают множество сыров разных ценовых сегментов: от эконома до премиум. Однако по своим вкусовым качествам продукция не уступает мировым аналогам. Семейная сыроварня делает натуральные сыры из молока высшей категории, без синтетических добавок и примесей. В смену предприятие перерабатывает до 0,5 тонны молока, при этом выпускает более 30 видов сыров», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
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