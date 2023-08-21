В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас идёт большая работа по приёмке образовательных организаций. Здесь мы работаем в тесной связке с коллегами из МВД, Росгвардии, МЧС и Роспортребнадзора. Проверяется антитеррористическая и пожарная безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований. На сегодня мы приняли уже 95% объектов. Это касается, в том числе, частных школ», – отметил Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Он добавил, что в столовых подмосковных школ с 1 сентября будет новое меню: пельмени по пятницам, вареники по вторникам два раза в месяц, оладьи по понедельникам, наггетсы раз в месяц, а также сырники. Расплатиться можно будет картой.
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