В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В рамках поручения губернатора мы продолжаем реализацию большой программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь это школы и детские сады. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 166 социальных объектов», – подчеркнул Локтев на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее Воробьёв подчеркнул, что 1 сентября в регионе начнут учебу на 40 тыс учеников больше, чем в прошлом. По его словам, это требует высокого темпа строительства школ.
Читайте также:
Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ
Воробьёв: в Подмосковье каждый год ремонтируют около 60 школ
Воробьёв: власти региона должны решать проблемы, которые волнуют людей