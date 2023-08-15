В Подмосковье к началу учебного года откроется 30 школ

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«К 1 сентября мы должны открыть 30 новых школ. Это госпрограмма плюс внебюджет», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Специалисты также проводят капитальный ремонт в 63 школ округа.
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