В Подмосковье к новому учебному году откроют 7 инвестиционных школ

В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и инвесторами-застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры новых жилых кварталов.





К новому учебному году в Московской области откроют свои двери для учеников семь новых образовательных учреждений, построенных за счёт средств инвесторов-застройщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В подмосковном Красногорске откроются четыре новые школы: школа на 1500 мест в ЖК «Ильинские луга», школа на 1150 мест в ЖК «Новая Рига», школы на 825 мест в ЖК «Серебрица» и в ЖК «Спутник». В Ленинском округе откроется школа на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное». В Люберцах откроют школу на 825 мест в ЖК «Влюберцы», а в Химках в ЖК «Маяк» появится школа на 730 мест.

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