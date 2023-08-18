В Подмосковье к новому учебному году откроют 7 инвестиционных школ

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
К новому учебному году в Московской области откроют свои двери для учеников семь новых образовательных учреждений, построенных за счёт средств инвесторов-застройщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В подмосковном Красногорске откроются четыре новые школы: школа на 1500 мест в ЖК «Ильинские луга», школа на 1150 мест в ЖК «Новая Рига», школы на 825 мест в ЖК «Серебрица» и в ЖК «Спутник». В Ленинском округе откроется школа на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное». В Люберцах откроют школу на 825 мест в ЖК «Влюберцы», а в Химках в ЖК «Маяк» появится школа на 730 мест.
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