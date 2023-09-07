В Подмосковье капитально отремонтируют порядка 4,8 тысяч многоквартирных домов

«Для жителя многоквартирного дома, уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства, чтобы всё исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление. У нас в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта — и по количеству домов, и по объёмам реализации. С 2014 года из 44 тысяч многоквартирных домов мы отремонтировали свыше 16,5 тысяч домов. Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В ближайшие 3 года — с 2023-2025 гг. приведем в порядок ещё около 4,8 тысяч многоквартирных домов, из них в 1,8 тысяч объектов отремонтируем систему газоснабжения. Также обустроим колясочные зоны. Таким образом, улучшим качество жизни и создадим комфорт для 166 тысяч жителей Подмосковья», — заявил глава региона.Также, Андрей Воробьёв сообщил, что в по программе капремонта обновят фасады домов, признанных объектами культурного наследия, не нарушая их облик.
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