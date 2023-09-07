В Подмосковье капитально отремонтируют порядка 4,8 тысяч многоквартирных домов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия отличается от большинства развитых государств мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме. Об этом Медведев сообщил на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах.