В Подмосковье краснокнижная белая лазоревка готовится к зиме

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
По словам орнитологов в настоящее время в Подмосковье эти пернатые активно готовятся к холодам.
Кроме этого, в зимний период птица кормится ягодами облепихи, семенами ели, берёзы, хотя в теплое время года она питается преимущественно насекомыми.
Стоит отметить, что особенностью лазоревки является возможность расщеплять жёсткие травяные стебли прочным клювом, что помогает находить спрятавшихся букашек.
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«Белая лазоревка или, как ее еще называют, князек является редкой птицей, занесенной в Красные Книги России и Московской области. Осенью <…> белые лазоревки готовятся к зимнему периоду и активно отъедаются перед приходом заморозков», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что особенностью лазоревки является возможность расщеплять жёсткие травяные стебли прочным клювом, что помогает находить спрятавшихся букашек.
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Мира Полтева