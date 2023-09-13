В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме

Фото: Комлесхоз МО
«У белок и лис начинается линька – им пора менять летнюю окраску на зимний камуфляж. Барсуки и енотовидные собаки утепляются. Мех у них становится гуще, появляется подпушек. Кроты утепляют убежища – носят в норы сухую листву, мох, шерсть и даже птичьи перья», – уточнили в Комлесхозе.Кроме того, все лесные животные нагуливают жир, так как неизвестно, сколько снега выпадет зимой, крепкими ли будут морозы и насколько сбалансированным останется рацион. Жировые запасы могут достигать к зиме 30-40% от массы тела, а сам жир сильно отличается от обычного – он намного плотнее.
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