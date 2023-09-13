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В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме

13 сентября 2023, 18:50
Фото: Комлесхоз МО

Фото: Комлесхоз МО

Обитатели подмосковных лесов начали готовится к долгой зимовке. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«У белок и лис начинается линька – им пора менять летнюю окраску на зимний камуфляж. Барсуки и енотовидные собаки утепляются. Мех у них становится гуще, появляется подпушек. Кроты утепляют убежища – носят в норы сухую листву, мох, шерсть и даже птичьи перья», – уточнили в Комлесхозе.
Кроме того, все лесные животные нагуливают жир, так как неизвестно, сколько снега выпадет зимой, крепкими ли будут морозы и насколько сбалансированным останется рацион. Жировые запасы могут достигать к зиме 30-40% от массы тела, а сам жир сильно отличается от обычного – он намного плотнее.


Не забывают звери и о витаминах, включая в рацион осенние ягоды.

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#комлесхоз мо
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#природа
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#подмосковье
#московская область
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Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?
13 сентября 2023, 18:49

Фото: iStock/metamorworks

Магазины и рестораны предлагают расплачиваться взглядом, а банки предоставляют услуги удаленно, требуя биометрические данные вместо паспорта. О том, насколько это безопасно и как предотвратить утечку личной информации, расскажет редакция «Радио 1».

Что такое биометрические данные


Биометрические данные — уникальные признаки человека. Существуют биометрические данные, которые у человека неизменны с рождения, другие – приобретаются постепенно или могут меняться с возрастом. Например ДНК, отпечатки пальцев – у каждого человека они индивидуальны и даются от рождения. Голос, походка и лицо могут меняться в течение жизни и зависят от возраста.

Как получают биометрические данные


Для того, чтобы получить биометрические данные человека разработаны специальные сканеры и считыватели. К одним нужно прикоснуться, чтобы отпечаток был преобразован в цифровой код, для других достаточно считать особенности внешности и внести соответствующую информацию в базу.  Например, таким образом смартфон, считав лицо владельца впервые, распознает его в последующем при разблокировке телефона.
Важно то, что собирать биометрические данные никто не может без разрешения человека. Об этом свидетельствует Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ.

Как зарегистрировать биометрию


В настоящее время существует два способа как можно зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» онлайн. Второй способ предусматривает личное присутствие в отделении банка. Сдать биометрические данные можно бесплатно. В ближайшем будущем, наделены функциями по сбору биометрических данных будут МФЦ.  Зарегистрировать биометрию можно с 18 лет. 

Где хранятся биометрические данные

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Психолог Дугенцова объяснила, почему россияне отказываются от биометрии

Биометрические данные хранятся в надежно защищенной базе (ЕБС), доступ к которой имеют получившие разрешение организации. Сохранность сведений обеспечивается соблюдением требований ФСБ России и ФСТЭК России.

Где можно использовать биометрические данные


Биометрические данные можно использовать для оплаты и получения услуг. Их список постоянно расширяется. На сегодняшний день, можно получить услуги в банках, оплатить проезд, оформить карту болельщика.

Безопасно ли оставлять биометрические данные


Предоставление персональных данных всегда вызывает опасение. На это влияют такие факторы, как участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники используют различные технологии, чтобы обойти системы защиты и получить доступ к личным документа и банковским счетам граждан. Создатели ЕБС заверяют, что разработчики учли все опасения. Биометрические данные не привязаны к персональным данным человека и отследить их связь с документами, удостоверяющими личность - невозможно. Кроме того, для передачи данных используются зашифрованные каналы, и их надежность контролирует ФСБ.

 

Можно ли отказаться от сдачи биометрии

 
Сдача биометрии является добровольным процессом и относится к праву гражданина, а не к его обязанности. Кроме того, уже предоставленную биометрию можно запретить хранить и использовать. Для этого, человек должен обратиться с соответствующим заявлением или оформить отказ в личном кабинете на «Госуслугах». Более того, в любой момент можно вновь принять решение о предоставлении таких данных государству и снова оформить их сдачу.
 
 
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#мфц
#фсб
#данные
#госуслуги
#технологии
#смартфон
#биометрия
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Началась регистрация на Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
13 сентября 2023, 18:31

Фото: istock / Алексей Желтухин

Всероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» совместно со «Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления» проводят конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Конкурс стал одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села». Цель конкурса — поиск перспективных лидеров общественного мнения в селах.
Программа «Кадры для села» разработана Российским союзом сельской молодёжи совместно с Росмолодежью, Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ.

Участниками конкурса могут стать граждане в возрасте от 18 до 35 лет, занимающаяся развитием своих проектов в муниципальных, общественных, политических направлениях, а так же в областях здравоохранения, спорта, сельского хозяйства, культуры и туризма. 

Конкурсанты выполнят тест на проверку мотивации и потенциала в сфере развития сельских территорий. Финал конкурса пройдет в Москве или Московской области. Заполнить заявку можно до 1 октября 2022 года на официальном сайте лидерысела.рф.

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#рф
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#конкурс
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В российской IT-сфере выросла нехватка кадров
13 сентября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Deagreez

В пресс-службе сервиса «Авито Работа» заявили о выросшей нехватке кадров в IT-сфере в России.
Отмечается, что дефицит кадров возрос в 3,5 раза за год.

«Сейчас бизнес-сезон вошёл в активную фазу деятельности, работодатели усиленно рекрутируют новые кадры. Эксперты «Авито Работы» проанализировали и выделили топ-10 сфер с наибольшей нехваткой кадров и наибольшим увеличением числа вакансий в сентябре 2023 года. Топ открывает сегмент IT — прирост год к году составил 3,5 раза», — заявили в беседе с NEWS.ru в пресс-службе.

Далее в этом рейтиннге следцуют срфера управление персоналом, административная сфера, искусство и развлечения, в маркетинге, рекламе и PR. Эти сферы также нуждаются в новом персонале.

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#работники
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Глава контрразведки Пермского УФСБ арестован за взятку в 100 млн рублей
13 сентября 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Суд отправил под арест бывшего главу Отдела контрразведки Пермского УФСБ Григория Царегородцева. Офицер спецслужбы обвиняется в получении взятки в размере 100 миллионов рублей.
Это стало известно из постановления 235-го Гарнизонного военного суда, который избрал Царегородцеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС. В тексте документа не раскрываются подробности обвинений в отношении экс-главы Отдела контрразведки УФСБ. Отмечается только, что взятка была платой за покровительство и общее попустительство по службе. Деньги офицер получал через посредника, который также задержан.

Согласно материалам суда, Григорий Царегородцев был отправлен под арест в конце апреля нынешнего года. Позднее суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 7 ноября 2023 года. Расследование уголовного дела продолжает вести следственная группа главного военного следственного управления СК России.

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#суд
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#ск
#взятка
#фсб
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В Ливии из-за чудовищного наводнения погибли как минимум 7 тысяч человек
13 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/cabuscaa

В ливийской Дерне из-за ужасающего наводнения погибли как минимум семь тысяч человек. Четверть пострадавшего города просто смыло водой с поверхности Земли.
Об этом сообщил представитель парламента страны. По словам политика, на улицах города по-прежнему еще лежат тысячи трупов — у местных властей просто не хватает ресурсов, чтобы убрать все тела и похоронить их. Эти погибшие пока не отражаются в печальной официальной статистике, передает телеграм-канал Readovka. Количество погибших будет только увеличиваться, сказал парламентарий.

Городские морги уже переполнены. По подсчетам чиновников местной администрации, пропавшими без вести числятся уже блее десяти тысяч горожан. Наверняка многих из них уже нет в живых. Сама Дерна сейчас напоминает город-призрак. Четверть городских построек просто смыло в море. Затопленные улицы заполнены обломками зданий, мусором и телами погибших.






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#наводнение
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В 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд банковскими картами более 80,8 млн раз
13 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд с помощью банковских карт более 80,8 миллионов раз, из которых 10,4 миллионов поездок совершено в августе.

Самым популярным маршрутом является МАП № 10 в Королёве, где совершено 12,7 миллионов поездок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На втором месте МАП № 8 в городе Химки — более 10,3 млн и МАП № 5 в Подольске — 10 млн.

Самым популярным маршрутом среди пассажиров-держателей банковских карт оказался № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» с показателем в более 1,4 миллионов трансакций.

Массажиры общественного транспорта Мострансавто могут расплатиться с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка», социальными картами и банковскими картами. 

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#эксперты
#правила
#служба
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В Подмосковье за исследования истории наградили юных архивистов
13 сентября 2023, 17:59

Фото: Мингосуправления МО

В парке «Патриот» вручили дипломы лауреатам конкурса «Юный архивист». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«В Подмосковье проходит оцифровка архивов. В электронный вид перевели все метрические книги региона – самые старые документы в любом архиве. Поиск информации становится удобнее, быстрее и комфортнее. Но чтобы в «цифру» попали достоверные сведения, нужно изучить оригиналы архивных документов. Именно это делают участники конкурса: находят и изучают источники, сохраняют историческую память», – сказала замминистра Государственного управления, информационных технологий и связи региона Екатерина Пещерская
Конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» проводится в Подмосковье с 2014 года. Его цель – формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине, стремления изучать историю России и родного края. 
 
В этом году на конкурс поступила 61 заявка из 31 муниципалитета Московской области. Авторами стали школьники и студенты от 10 до 20 лет.
 
Лауреаты были награждены дипломами, а их руководители – почётными грамотами министерства.

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#награда
#парк «патриот»
#подмосковье
#московская область
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Тела «внеземных существ» представили на заседании Конгресса Мексики
13 сентября 2023, 17:34

Фото: istockphoto/vchal

На заседании мексиканского парламента во время слушаний по НЛО журналист-уфолог Хайме Мауссан представил мумифицированные останки двух «инопланетных» существ, обнаруженные в Перу. «Пришельцам» около тысячи лет, а их ДНК на треть состоит из неизвестных элементов.
Два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с тремя пальцами на верхних конечностях нашли в слое окаменевших водорослей неподалеку от перуанского города Куско — древней столицы инков, передает телеграм-канал Baza. Отвечавший за презентацию «инопланетян» Мауссан под присягой заявил, что тела не являются частью человеческой эволюции.

Анализ ДНК в Автономном национальном университете Мексики подтвердил, что трупам более тысячи лет. Журналист-уфолог также утверждает, что 30% состава их ДНК имеет неизвестное происхождение. На рентгеновских снимках, показанных членам мексиканского парламента, внутри одного тела видно что-то, напоминающее яйца, а в другом — импланты из редких металлов наподобие кадмия и осмия.

Впрочем, мексиканские конгрессмены пока не спешат удивляться и радоваться сенсационной находке Мауссана. В 2017 году журналист уже показывал найденные в Перу мумии «инопланетян». Однако исследования, проведенные международной группой ученых показали, что останки принадлежат человеческим детям.






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#яйца
#журналист
#тела
#перу
#парламент
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В Минобороны утвердили перечень болезней, препятствующих службе по контракту
Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в армии по контракту
13 сентября 2023, 17:34

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить в ВС РФ по контракту, документ публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Перечень болезней, при наличии которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение — в списке ВИЧ, Гепатит B и C, сахарный диабет 1 типа и другие заболевания.
Напомним, поводом для разговоров о проведении мобилизации в России осенью 2023 года, стал фейковый указ за подписью министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что в рамках мобилизационных мероприятий, требуется призвать 200 тысяч россиян. Преимущественно, указ распространяют украинские СМИ и Telegram--каналы. 

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