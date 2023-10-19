В Подмосковье льготникам выплатили компенсации за капремонт

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Кроме этого, она подчеркнула что компенсацию могут получить определенные категории льготников и одинокие или неработающие пенсионеры достигшие 70 лет.
«С начала года в Подмосковье порядка 200 млн рублей направили на выплату льготникам и пенсионерам региона дополнительной меры социальной поддержки - компенсация взноса за капитальный ремонт»,– поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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