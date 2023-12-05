В Подмосковье ликвидировали 450 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Более 450 аварийных деревьев убрали за ноябрь в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Вырубка аварийных деревьев проводилась на территории лесного фонда Московской области.
Стоит отметить, что самое количество деревьев убрали в лесничествах Истринского, Звенигородского и Волоколамского городских округов.
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«В ноябре текущего года с территории подмосковного лесного фонда убрано 466 аварийных деревьев. В рубку были назначены те из них, о которых граждане сообщали через Центр управления регионом и официальный региональный портал «Добродел», а также официальный сайт Комитета лесного хозяйства», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева