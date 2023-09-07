В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям

Фото: Минтранс МО
Как отметили в министерстве, больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям было в Люберцах – 27.
В министерстве призвали использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс рублей.
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