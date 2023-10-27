В Подмосковье модернизировали работу 80 медицинских учреждений

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Московской области 50 детских и более 30 стоматологических поликлиник прошли «перезагрузку». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С 2022 года в Подмосковье реализуется проект «Поликлиника. Перезагрузка», благодаря которому создают единый стандарт оказания медицинской помощи.
Кроме этого, он подчеркнул, что стоматологии были выдели в отдельное направление программы.
Стоит отметить, что для жителей Подмосковья теперь доступны телемедицинские консультации, а время прохождения профосмотров сократилось до 2 часов.
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«Наша цель - изменить устаревшие подходы к приёму пациентов, сделать их пребывание в лечебных заведениях более комфортным, сократить время ожидания.В этом году мы расширили программу и привели к единому стандарту 50 поликлиник для наших юных пациентов. Важно, чтобы приём у врача не был стрессом для ребёнка, а наоборот – проходил легко, быстро, в доброжелательной атмосфере», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ежедневно порядка 30 тыс. жителей приходят лечить зубы, это 16% всех посещений в первичном звене. Поэтому важно иметь новейшие методы и технологии лечения, современную технику, качественные материалы, грамотных специалистов.<…> Стоматологическую помощь у нас оказывают 75 медицинских организаций, и 31 из них уже прошла «перезагрузку». Обязательно продолжим эту работу», - поделился губернатор.
Стоит отметить, что для жителей Подмосковья теперь доступны телемедицинские консультации, а время прохождения профосмотров сократилось до 2 часов.
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Мира Полтева