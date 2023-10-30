В Подмосковье модернизируют контейнерные площадки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Московской области идет модернизация контейнерных площадок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Вы знаете, что мы подробно разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», – сказал Воробьев.
Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.
«Упор был сделан на сознание новых контейнерных площадок, изменения графиков вывоза и постановки дополнительной тары. На сегодняшний день 57 уже отработаны и модернизированы. Это привело к снижению на 80% жалоб по КП», - отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Кроме этого, формирование рабочих групп, аналитика , реализация и информирование жителей о проведенной работе являются основными пунктами алгоритма проблемы КП. Также будет переделаны подъезды к площадкам для мусоровозов, что улучшит доступ движения транспорта.
Стоит отметить, что в программе по модернизации КП участвуют 48 округов Подмосковья.
Читайте также:
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
На Дмитровском шоссе открыли движение по новой транспортной развязке
Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации
Мира Полтева