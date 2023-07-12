В Подмосковье модернизируют предприятие по производству мороженого

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Солнечногорская компания «АйсКро», производящая мороженное с микроэлементами, проведет модернизацию производства и начнет строительство новой очереди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Дополнительная линия производства мороженого увеличит объемы до 1200 тонн ежегодно. Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Компания производит 67 вкусов мороженого, в которые входит протеиновое мороженное, мороженное без сахара, мороженное без содержания лактозы, мороженное с селеном, йодом и другое.Читайте также:
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