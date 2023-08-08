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В Подмосковье можно легко выбрать локацию для открытия своего бизнеса

08 августа 2023, 11:22

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье работает сервис, благодаря которому можно удобно выбрать место для реализации бизнеса в парках региона.
На Инвестиционном портале Московской области работает сервис по подбору локаций в парках для реализации инвестиционных проектов.

На сегодняшний день в 188 подмосковных парках действуют более 700 субъектов МСП, размещено свыше 1230 объектов бизнеса. Это общепит и нестационарная торговля, аттракционы, верёвочные городки, тиры, пункты проката, кинотеатры и много другое.

В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории.


Актуальные места для ​открытия бизнеса можно найти на инвесткарте региона.

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С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.

В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса.

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустит новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства.
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До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю
Синоптик Тишковец рассказал о ливнях с грозами в Москве
08 августа 2023, 12:06

Фото: IStock/Doctor_bass

После сильной жары Москва взяла курс на понижение температуры. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, ждать высоких температур жителям столицы больше не стоит. В предстоящую неделю в Москве погода ухудшится и сохранится до конца августа.
«В среду, когда подойдёт холодный атмосферный фонд, ухудшение метеоусловий будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, грозами. Выпадет до 18-20 миллиметров осадков, это 25 процентов месячной нормы. Температура ночью понизится до 15-18 градусов, и в дневные часы будет уже не выше 22-25 градусов. Такое похолодание нас вернёт в климатическую норму августа. Ветры будут до 4,9 метров в секунду, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба», — рассказал Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что дожди усилятся ближе к выходным. Температура как днём, так и ночью понизится ещё на несколько градусов. Евгений Тишковец добавил, что жарких дней в столице, вероятно, больше ждать не стоит.

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В МФТИ в Долгопрудном будут проектировать передовые беспилотные системы
08 августа 2023, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Московский физико-технический институт станет офисом федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)».
Благодаря федеральному проекту «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», удастся обеспечить технологическую независимость и глобальную конкурентоспособность российских беспилотных авиационных систем, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Создание проектного офиса в МФТИ и связанных с ним центров компетенции позволит проектировать производство передовых беспилотных систем, конкурентоспособных на протяжении последующих 10-15 лет», — рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
На сегодняшний день, министерство науки и высшего образования России сделало запрос предложений в программу исследований в более чем 160 организаций, а в адрес МФТИ поступило уже 194 предложения по 9 технологическим направлениям.

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#физтех
#бпла
#технологии
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В Совфеде предрекли уменьшение надбавок и выплат столичным врачам
Сенатор Круглый рассказал, как будет работать новая система оплаты труда медиков
08 августа 2023, 11:42

Фото: IStock

В России анонсировали переход на новую систему оплаты труда медиков. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что механизм начнёт действовать с 2025 года.
Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», что систему разрабатывают давно и уже переносили её запуск. Он объяснил, что этот механизм позволит выравнять зарплаты врачей в крупных городах и регионах.
«Сейчас оплата медицинских работников в крупных городах отличается от оплаты в регионах. За одну и ту же услугу, операцию, манипуляцию медицинский работник в Москве, Курске или Санкт-Петербурге получает в два раза больше, чем в близлежащих регионах. Это приводит к тому, что происходит большой отток специалистов из малых городов в мегаполисы», — сказал Владимир Круглый.
Сенатор подчеркнул, что во всех городах оклады останутся одинаковыми, произойдёт небольшая корректировка выплат и надбавок.
«Снижать зарплаты никто не будет, будет процесс выравнивания. Возможно, где-то будет небольшое уменьшение, но будут снижать не оклады, а какие-то выплаты, коэффициенты, надбавки», — заключил собеседник.
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#врач
#зарплаты
#совет федерации
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Новую БМП «Манул» собираются оснастить боевым модулем «Эпоха»
08 августа 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новая российская боевая машина пехоты (БМП) «Манул», опытно-конструкторские работы по созданию ее гусеничной платформы ведет Курганское специальное конструкторское бюро машиностроения, может получить на вооружение боевой модуль «Эпоха», оснащенный 57-миллиметровой автоматической пушкой.
Проектируемая машина будет иметь защиту от малокалиберных снарядов, осколков полевой артиллерии, а также будет способна перемещаться и маневрировать на любой местности, в том числе преодолевать водные преград с ходу, без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос ее оснащения новым боевым модулем «Эпоха», передает РИА Новости.

Применение этого модуля с 57-миллиметровой пушкой позволит «Манулу» гарантированно поражать аналогичную боевую технику противника с большой дистанции. Использование при создании новой машины узлов и комплектующих от БМП-3 позволит снизить затраты на всех этапах разработки и ввода в эксплуатацию «Манула»: разработка, обучение экипажа, использование в боевых условиях и ремонт. После завершения опытно-конструкторских работ станут известны сроки начала серийного производства новой БМП.

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#обучение
#разработка
#машина
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В МВД предупредили о новой тактике украинских телефонных мошенников
08 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Diy13

Украинские мошенники начали применять новую тактику, заставляя россиян с помощью угроз, совершать различные диверсии. Об этом сообщили в МВД России.
«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мошенники представляются банковскими сотрудниками или представителями правоохранительных органов и похищают средства с банковской карты, после чего обманным путем принуждают к совершению диверсий и терактов, предлагая таким образом «отомстить аферистам» или оказать содействие в их задержании. Также часто мошенниками используются различные угрозы. При этом любые схемы заканчиваются требование поджечь тот или иной объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Чаще всего жертвами преступников являются пожилые и молодые люди. Им также предлагают совершить противоправное действие за определённое вознаграждение.

При этом в МВД призвали россиян быть бдительными и не попадаться на уловки украинских телефонных мошенников, напомнив, что правоохранительные органы не используют гражданское население для борьбы с преступностью.

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Подмосковных водителей предупредили о последствиях нетрезвого вождения
08 августа 2023, 10:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Госавтоинспекция Московской области подготовила серию полезных карточек о недопустимости вождения транспорта в состоянии опьянения.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям автотранспорта, что даже небольшая порция алкоголя мешает управлять автомобилем.

 

У нетрезвого водителя снижается уровень внимания, концентрации, он не может рассчитать нужную дистанцию, не замечает дорожные знаки, может не заметить пешехода, у нетрезвого водителя более рискованное вождение, агрессивное.

Что делать, если обнаружили нетрезвого водителя за рулём машины?

​Какие данные потребуются оператору? 


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#госавтоинспекция
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В Польше устранили повреждения нефтепровода «Дружба»
Польская компания PERN ликвидировала утечку на нефтепроводе «Дружба»
08 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/kodda

Польская компания PERN устранила повреждения трубопровода «Дружба» и восстановила прокачку нефти, сообщили в пресс службе PERN.
6 августа на «Дружбе» обнаружили утечку нефти. Прокачку приостановили, однако, два дня спустя, поврежденный участок успешно установили. Теперь представители компании будут заниматься очисткой загрязненной территории.

В Польше сформировали комиссию для установления причин повреждения трубопровода.

Ранее украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка. Отмечается, что детали дрона были разбросаны в радиусе 3,5 километров, их обнаружили местные жители.

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#нефть
#польша
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В ЖК «Восточное Бутово» построили детский сад для 225 воспитанников
08 августа 2023, 10:12

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад для 225 подмосковных малышей построили в жилом квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового детсада, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Строительство дошкольного образовательного учреждения осуществлялось компанией ПИК в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Детский сад расположился на трёх этажах здания общей площадью свыше 3 тысяч кв. метров. 9 групп малышей смогут находиться одновременно в детском саду.

Строительство полностью завершено. В рамках проекта в дестком саду оборудовали: просторные групповые комнаты, спальни, буфетные, актовый зал, залы для физкультуры, детского фитнеса и занятий танцами, возле здания построили спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.


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Мурашко заявил о планах перехода на новую систему оплаты труда медиков
08 августа 2023, 09:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2025 году ожидается переход на новую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах», - рассказал Мурашко в ходе брифинга.

По его словам, сейчас изучается опыт других субъектов России.

Накануне Мурашко также заявлял, что в период пандемии коронавируса основную массу оборудования и лекарств, которые использовали в больницах, произвели в России. Приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. 


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Подмосковье ищет медработников