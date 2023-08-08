В Подмосковье можно легко выбрать локацию для открытия своего бизнеса

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На сегодняшний день в 188 подмосковных парках действуют более 700 субъектов МСП, размещено свыше 1230 объектов бизнеса. Это общепит и нестационарная торговля, аттракционы, верёвочные городки, тиры, пункты проката, кинотеатры и много другое.
В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории.
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