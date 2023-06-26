В Подмосковье на фестивале выступили более 50 особенных детей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Второй областной фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке!» прошел в центре культуры и досуга города Куровское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В фестивале приняли участие дети из городских округов: Шатура, Егорьевск, Коломна, Рошаль и Орехово-Зуево.
В мероприятии приняло участие всего 56 детей, в рамках фестиваля они показывали свое мастерство в танцах, пении, чтении поэзии и актерском мастерстве.
Министерство социального развития Московской области отмечает, что проведение таких фестивалей положительно сказывается на особенных детях. Врачи и специалисты могут наглядно увидеть результат своей работы.Ранее сообщалось, что спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившихся пенсионеров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.