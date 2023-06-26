В Подмосковье на фестивале выступили более 50 особенных детей

На фестивале «Как в сказке» выступили более 50 особенных детей из Подмосковья

Второй областной фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке!» прошел в центре культуры и досуга города Куровское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.



В фестивале приняли участие дети из городских округов: Шатура, Егорьевск, Коломна, Рошаль и Орехово-Зуево.









Данный фестиваль направлен на помощь в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и их всестороннее творческое развитие.В мероприятии приняло участие всего 56 детей, в рамках фестиваля они показывали свое мастерство в танцах, пении, чтении поэзии и актерском мастерстве.

Министерство социального развития Московской области отмечает, что проведение таких фестивалей положительно сказывается на особенных детях. Врачи и специалисты могут наглядно увидеть результат своей работы.