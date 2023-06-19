В Подмосковье на кадастр поставили 6 жилых домов

В Московской области на прошлой неделе кадастровые номера присвоили 6 жилым домам в четырех муниципалитетах региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Лайково» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет 3 многоквартирных дома. В жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского округа одному дому присвоили кадастровый номер. Также, на кадастровый учет поставили один дом в ЖК «Twin House» в Люберцах и один многоквартирный дом в ЖК «Терра» Дмитровского городского округа.





Постановка на кадастр жилых домов определенно радостное событие для собственников недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.