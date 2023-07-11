В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом.

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За июнь на кадастровый учет поставили 21 жилой дом в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В Московской области продолжают расти темпы строительства нового жилья. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников.
Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.Лидерами, среди поставленных на кадастр домов стали: Ленинский (8 жилых домов) и Одинцовский городской округ (7 жилых домов). Остальные многоквартирные дома расположены в следующих муниципалитетах: Красногорск, Руза, Люберецы, Раменское, Дмитров.
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