В Подмосковье на номер «112» поступило более 10 тыс. СМС-сообщений

Более 10 тыс. СМС-сообщений поступило на номер «112» в Московской области в текущем году

Всего за 8 лет работы единого номера спасения в регионе на него поступило порядка 600 тыс. СМС-обращений от жителей.

Обращаясь в службу спасения посредством СМС-сообщения необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.





Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.