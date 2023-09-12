В Подмосковье на одного безработного приходится 5 вакансий

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Посмотреть актуальные вакансии можно на портале. Там же можно посмотреть программы для бесплатного переобучения.
«На сегодняшний день в Подмосковье порядка 14 тысяч жителей находятся в поиске работы, а доступных вакансий на портале «Работа в России» свыше 68 тысяч. Таким образом на одного соискателя приходится в среднем 5 вакансий», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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