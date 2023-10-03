В Подмосковье на пять процентов снизилось число алкоголиков

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В 2023 году в Московской области число алкозависимых людей снизилось на пять процентов, об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - комментарии Холдина передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Эксперт отметил, что также снижается процентов несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки. Все это благодаря качественной профилактической работе, которую со студентами и школьниками проводят представители наркологических служб.
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