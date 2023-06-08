В Подмосковье на социальные услуги выделено почти 15 млрд рублей

Фото: Фотобанк МО
8 июня в России отмечается День социального работника
В 2023 году на оказание социальных услуг жителям Подмосковья выделено 14,8 млрд рублей. Об этом 8 июня, в отмечающийся в России День социального работника, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что задача властей всех уровней – сделать социальную службу ещё более современной, мобильной и максимально удобной для жителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила ежемесячную выплату в 18 тыс рублей для детей-инвалидов. Эту меру поддержки получат более 1,7 тыс подмосковных семей
«Социальные работники всегда находятся рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они помогают пожилым гражданам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом свои лучшие качества – отзывчивость, порядочность, ответственность. В этом году на оказание услуг по социальному обслуживанию в Подмосковье предусмотрено 14,8 млрд рублей», – сказал Брынцалов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила ежемесячную выплату в 18 тыс рублей для детей-инвалидов. Эту меру поддержки получат более 1,7 тыс подмосковных семей
Лора Луганская