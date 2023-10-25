В Подмосковье началась подготовка активностей к зимнему сезону

«При благоустройстве парковых и лесных территорий мы всегда стараемся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы каждый житель имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья. <…>В последние годы мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. Уже несколько лет мы реализуем программу по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу». В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона», - поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.