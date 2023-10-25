В Подмосковье началась подготовка активностей к зимнему сезону

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«При благоустройстве парковых и лесных территорий мы всегда стараемся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы каждый житель имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья. <…>В последние годы мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. Уже несколько лет мы реализуем программу по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу». В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона», - поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Основными задачи при подготовке территорий являются подметание дорожек, зачистка ледяных накатов, обработка территории противогололедным материалом и вывоз снега.
Стоит отметить, что в 2022 году на территории Подмосковья функционировали 765 катков и 150 лыжных трасс.
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