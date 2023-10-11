В Подмосковье началась высадка луковичных растений в клумбах и цветниках

Фото: Минблаго МО
«Ежегодно осенью в Подмосковье высаживают порядка 1 млн луковичных растений. Это делается для того, чтобы тюльпаны, нарциссы и гиацинты следующей весной зацвели раньше и дольше радовали жителей и гостей региона. Луковичные высаживают на месте летних цветов, которые убирают с окончанием сезона. Посадка производится при устойчивой температуре грунта 10°С», – говорится в сообщении.По данным министерства, в парках и на общественных территориях Московской области расположено более 4 тыс клумб и цветников. Каждую осень в рамках подготовки к зимнему сезону там выкапывают не зимующие растения, убирают сухие листьев и траву, рыхлят почву. Остающиеся на зиму в почве растения окучивают и укрывают.
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